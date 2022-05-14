Военна разведка: Российские войска перекинули на Змеиный комплексы ПВО

Российские войска пытаются усилить свои позиции на острове Змеиный и перекинули туда свои комплексы противовоздушной обороны «Панцирь» и «Тор-М2».

УОб этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

Отмечается, что ураинская разведка оценивает остров как стратегический объект для России целью контроля северо-западной части Черноморья.

«Военная разведка имеет данные, что на Змеином размещены комплексы противовоздушной обороны «Панцирь» и «Тор-М2″. А, возможно, в будущем там даже разместят ракетные комплексы, которые позволят обстреливать территории не только нашего государства», – заявил Скибицкий.

Он отметил, что Россия не случайно в самом начале полномасштабного вторжения захватила этот остров и принялась развёртывать там своё оборудование для контроля.

Представитель разведки также сообщил, что идеологически присутствие на Змеином для российских войск – дополнительная возможность контролировать территорию Украины.

Ранее сам руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов пояснил, что остров Змеиный позволяет контролировать надводную и в определённой и в определённой степени воздушную ситуацию на юге Украины. Остров стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

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