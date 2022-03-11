Зеленский: Мы уже достигли стратегического перелома и идём к нашей победе

11 марта Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Украины.

Текст видеообращения опубликован на официальной странице Офиса Президента.

«Свободный народ в свободной стране! Мы боремся за нашу свободу уже 16-й день. Это в четыре раза дольше, чем враг планировал на своё вторжение.

Вчетверо длиннее! Против армии, считавшейся одной из сильнейших в мире. Которая надеялась, что украинцы сдадутся. Надеялась, что кто-нибудь будет встречать с цветами русские флаги на украинских улицах, на наших улицах.

Но украинцы – гордые люди, которые всегда защищают своё, свою землю и не отдадут оккупанту ни клочка этой земли. Ни процента своей свободы.

16 дней. Я знаю, что многие стали чувствовать усталость. Я всё понимаю. Нетерпение. Понимаю.

Эмоции играют с людьми плохую игру. Это жизнь. Когда мы мобилизуемся, когда видим наши боевые победы и потери врага, мы ожидаем, что борьба завершится быстрее. Что оккупанты падут быстрее. Но… Это жизнь, война. Это борьба.

Ещё нужно время. Ещё нужно терпение. Наша мудрость, энергия. Умение делать свою работу по максимуму, чтобы мы дошли до победы.

Невозможно сказать, сколько дней нам ещё освобождать нашу украинскую землю. Но можно сказать – мы это сделаем! Потому что мы к этому стремились. Ибо стратегического перелома мы уже достигли. Мы уже идём к нашей цели, к нашей победе.

Это отечественная война. Война с очень упрямым врагом. Который не обращает внимания на тысячи своих убитых людей, убитых солдат. Который собирает по всей России сейчас резервистов и срочников, чтобы бросить их в ад этой войны. Который придумал завозить наёмников против наших людей. Головорезов из Сирии. Из страны, которую разрушали так же, как сейчас оккупанты уничтожают нас — наш Мариуполь, наш Харьков, Ахтырку, Чернигов, Волноваху, Изюм и т.д.

Вот так российские войска относятся к украинцам. Вот так относятся к Донбассу, как они говорили, к русскоязычным людям. Как они всем кричали о «защите», которых в Москве столько всего наговорили. Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь вот ещё сирийские наёмники, которых вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит, какую партию поддерживал. Наёмники, которые просто едут убивать на чужой – во всех смыслах этого слова – на чужой земле.

За минувшую ночь и утро оккупанты провели, как они говорят, «демилитаризацию» водопровода в Чернигове. Город остался без воды. Делаем всё, чтобы восстановить водоснабжение. Из-за постоянных обстрелов в частях Сумской, Киевской, Донецкой областей нет электричества, да, есть проблемы с теплом, нет газа, воды. Это гуманитарная катастрофа.

Гуманитарная катастрофа – два слова, ставших полноценным синонимом других двух слов – Российская Федерация.

Ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом, детский сад в Днепре. За что? Как они угрожали русскому государству? Разрушали жилые дома в сёлах Сумской области. Продолжили истязать мариупольцев. Харьков.

Обстреляли ракетами Луцк и Ивано-Франковск…

Если это продолжается, значит, санкционных пакетов против России недостаточно. И я ожидаю, мы уже над этим работаем, уже сегодня новых санкционных решений от наших партнёров.

Россия должна платить за эту ужасную войну. Платить ежедневно!

Вчера прошла очень важная встреча лидеров стран Европейского Союза. Длинная, предметная. Мы знаем, что говорили на этой встрече. Все лидеры. Кто конкретно разговаривал. Кто поддерживал. Кто молчал. А кто старался, чтобы формулировки были всё же недостаточными – для Украины, Европы и нашей общей свободы.

Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто: надо сильнее. Это не то, что мы ждём. Нужно, чтоб решения политиков совпадали с настроением их народов, европейских народов. Мы же знаем этот настроений. И они знают этот настрой. Каждый политик хорошо знает! В разных странах цифры неодинаковы, но опрос есть, поддержка велика. По меньшей мере, 60 процентов «за». И это подавляющее большинство «за» – чтобы Украина была частью Европы!

Европейцы ясно об этом говорят. И я уверен. Своим политикам они это точно скажут. Если они это ещё не поняли.

Решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень Еврокомиссии. Для реализации. Для конкретных процедур. Евросоюз должен сделать больше. Должен сделать больше для нас, для Украины. И для себя. Мы этого ожидаем. Все европейские народы ждут.

Наши члены правительства сегодня организовали 12 гуманитарных коридоров.

Грузы с продуктами, с пищевой продукцией, водой, лекарствами уже в пути. Изюм, Энергодар, Волноваха, Роды, Буча, Гостомель, Бородянка, Андреевка, Микуличи, Макаров, Козаровичи, конечно, Мариуполь.

Украинские военные обеспечили «тишину», чтобы гуманитарные коридоры работали.

Если же оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в конце концов они получат такой ответ мира, что и сами будут нуждаться в гуманитарных коридорах.

Наши члены правительства делают всё, чтобы на всей территории государства было топливо, были продукты, всё не так просто, но тем не менее медикаменты и все – я это подчеркиваю – все товары, необходимые людям. Бензин, дизель – всё завозится.

Сегодня утром на ежедневном селекторном совещании мне задали вопрос. Логичный. Учитывая весну. Что с посевной? Как её начинать – и особенно в районах, которые временно оккупированы?

Мой ответ очень прост: на всей нашей земле, что бы то ни было, мы должны этой весной, как и любой весной, сделать полноценную посевную кампанию. Да, настолько, насколько это возможно. Всё зависит от людей и ситуации. Ибо это – о жизни. Жизнь важнее. О нашей жизни. О наших мечтах. О нашем будущем. А значит, и о нашей победе.

Я повторяю ещё раз и ещё раз: когда защищаем свободу, должен быть каждый – как полноценная армия. Делать на своём месте всё, что можешь, чтобы получить результат, которйй мы все заслуживаем. Это честно. Чтоб одержать победу. Обязательно.

Обязательно держаться. Обязательно сражаться. Обязательно отдавать все силы.

С таким соседом – легко не будет. Но с нами – тоже. Как уже выяснилось.

Слава Украине!».



Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod