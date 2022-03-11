В Одесской области нашли авиабомбу, гранату и противотанковый кассетный элемент

В сёлах Одесской области нашли взрывоопасные предметы современного производства.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, за пределами села Мирнополье Белгород-Днестровского района была обнаружена одна граната РКГ-3М.

Кроме того, в пгт Затока на улице Пионерской обнаружен противотанковый кассетный элемент ПТАБ-1М.

Вчера одесские пиротехники уже уничтожили один современный взрывоопасный предмет, обнаруженный за пределами села Беленькое Белгород-Днестровского района — авиационную бомбу ОФАБ – 250.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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