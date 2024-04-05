В Силах обороны юга рассказали о ночных ударах дронами по Одесской области

Ночью 5 апреля Россия провела очередную атаку беспилотниками по Украине, в том числе по Одесской области.

Атака была организована в несколько волн, в общем противовоздушный бой длился около двух с половиной часов, сообщил в Telegram пресс-центр Сил обороны юга Украины.

«БпЛА типа «Shahed-131/136» из временно оккупированного Крыма заходили как через временно оккупированную левобережную Херсонщину, так и из акватории Чёрного моря.

13 БпЛА типа Shahed-131/136 были сбиты в нашей операционной зоне», – отмечается в сводке.

В Силах обороны уточнили, что первая волна атаки была направлена на Запорожскую и Днепропетровскую области.

«В течение более чем двухчасовой боевой работы было сбито девять беспилотников: два на Днепропетровщине и семь в Запорожской области», – отчитались военные.

Силы обороны юга Украины подчеркнули, что россияне снова прокладывали маршруты полёта дронов-камикадзе через жилые кварталы мирных населённых пунктов. В результате обломки сбитых БпЛА повредили нескольких частных домов и хозяйственных сооружений в Запорожском районе. Люди не пострадали.

«В следующей волне враг стремительно атаковал Одесскую область, направив удар на энергетическую инфраструктуру. В течение получасовой боевой работы все четыре дрона были сбиты», – заключили в Силах обороны юга.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук 5 апреля сообщил, что в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами сил обороны Украины сбиты все 13 Shahed в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.

Одесса News информировала, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 4 апреля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что «ужесточение ПВО для южных регионов – это абсолютно насущная потребность.

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