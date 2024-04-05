СБУ задержала двух иностранцев-агентов ФСБ, готовивших ракетный удар по Одессе

Служба безопасности сорвала новую вражескую попытку нанести огневое поражение по местам дислокации Сил обороны в Одесской области.

Среди основных целей агрессора находились штабы командования ВСУ на южном направлении, — сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что для выполнения враждебной задачи ФСБ привлекла двух своих агентов – граждан одной из стран Южного Кавказа, проживавших в Одессе.

«По указанию российской спецслужбы, эти фигуранты разведывали места базирования украинских войск, чтобы зафиксировать их координаты на Google-картах. После установки геолокаций «нужных» объектов агенты собирали максимум информации об имеющемся там личном составе, военной технике и особенностях работы. Таким образом, они надеялись идентифицировать пункты управления и боевые подразделения ВСУ, чтобы «отчитаться» в ФСБ», — говорится в сообщении.

Спецслужба сообщает, что для сбора разведданных российские агенты обходили улицы областного центра и скрыто фиксировали потенциальные цели. Вместе с этим они «втёмную» использовали свои связи среди местных жителей для получения информации об украинских военных.

Также фигуранты создали в городе общественную организацию, действовавшую под видом оказания помощи для легализации зарубежных граждан в Украине. При этом, на самом деле. в стенах ОО иностранцы пытались завербовать в собственную сеть информаторов.

В случае получения разведданных оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетно-дроновых ударов по военной инфраструктуре и боевым позициям ВСУ. После выполнения вражеской задачи агенты надеялись устроиться в ФСБ.

Однако сотрудники СБУ помешали реализации преступных планов, разоблачив приспешников агрессора на начальном этапе их разведывательно-подрывной деятельности.

«СБУ провела поэтапное документирование, позволившее полностью отследить маршруты перемещения фигурантов и задержать их, когда они проводили доразведку вблизи одного из объектов. На месте задержания у злоумышленников изъят телефон, который они использовали только для общения с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ, совершённое в условиях военного положения).

В настоящее время они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Одесса News информировала, что в результате спецоперации в Киеве и Одессе задержаны два агента ФСБ, готовившие ракетные удары по воинским частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трёх регионах Украины.

Фото: УСБУ в Одесской области/Facebook, Одесская облпрокуратура

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