Генпрокурор прокомментировала решение одесского суда по Стерненко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала решение одесского Апелляционного суда, отменившего 7-летний срок заключения радикалу Сергею Стерненко и его подельнику Руслану Демчуку.

«Я уважаю решение судей, вы знаете мою позицию, я не впервые об этом говорю. Закон запрещает мне комментировать решение судей и давать им юридическую оценку. Будет ли прокуратура подавать кассацию на решение апелляционной инстанции — это вопрос к прокурору по делу. В деле есть документы, на которые стоит прокурору обратить внимание, но это уже вопрос к прокурору по данному делу», — заявила Венедиктова «Стране».

Как сообщала Одесса News, одесский Апелляционный суд заменил радикалу Сергею Стерненко, осуждённому судом первой инстанции за похищение человека и пытки, 7-летний срок на 3-хлетний с испытательным сроком в год.

Как сообщает на своей странице в Facebook сам Стерненко, он и его адвокаты не удовлетворены новым решением суда и намерены обжаловать также и условный срок.

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