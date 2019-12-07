По иску прокуратуры государству реально вернули помещения в Одессе на 0,5 млн грн

Хозяйственный суд области удовлетворил иск Одесской местной прокуратуры №4 в интересах государства в лице органов Фонда госимущества Украины к предприятию — ответчику.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Исковые требования прокуратуры заключались во взыскании с общества с ограниченной ответственностью почти 36 тыс грн задолженности по арендной плате и свыше 4 тыс грн пени в бюджет, а также расторжение договора аренды и возврата имущества.

Спорное имущество, а именно нежилые помещения по ул. Атамана Чепиги, является государственной собственностью стоимостью более полумиллиона гривен.

Сейчас по решению суда иск прокуратуры удовлетворён в полном объёме и исполнительной службой завершено производство на основании возврата государству арендованного имущества, находящегося на балансе Украинского государственного предприятия «Укринтеравтосервис».