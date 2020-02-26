Контрактника из Одесской области посадили за решётку на 10 лет

Раздельнянский районный суд вынес приговор военнослужащему К. из части А0666, признав его виновным в убийстве своего знакомого, которое он совершил с помощью ножки кухонного стола.

Об этом сообщает пресс-центр суда.

Отмечается, что убийство произошло в прошлом году — 20 марта. По версии следствия, военнослужащий выпивал со знакомым М. у него дома, когда между ними вспыхнул конфликт. Тогда военный отломал деревянную ножку у кухонного стола и 4-5 раз ударил ею оппонента. Тот получил черепно-мозговую травму и перелом костей свода черепа, от чего умер на месте.

У самого приговорённого другая версия. По его словам, он действительно выпивал у знакомого, однако после пьянки заснул. Разбудила его собака, которую он выгуливал накануне роковой встречи со знакомым. Он пошёл домой, но вернулся вместе с собакой за забытым у знакомого рюкзаком.

Двери никто не открывал, поэтому военный вошел сам. Он увидел знакомого мёртвым, забрал свои вещи и ушёл, а собака в зубах прихватила с собой орудие убийства — ножку от стола.

В суде военнослужащий утверждал, что полицейские давили на него, и он себя оговорил.

Суд, однако, признал его виновным, приговорив к 10 годам лишения свободы.

Кстати, убийство было совершено во время самовольного оставления воинской части контрактником К., что также было учтено при вынесении приговора.

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