Убийство в Болградском районе: услышал «Голос» и нанёс 6 ножевых ранений

В Одесской области полицейские оперативно задержали подозреваемого в убийстве одинокой женщины.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

«43-летнюю пострадавшую с шестью ножевыми ранениями обнаружили вчера утром по месту жительства в одном из сёл Болградского района. Следы с места преступления привели правоохранителей к её 26-летнему односельчанину», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что молодой человек был частым гостем убитой, и в день преступления с ней распивал спиртные напитки. По словам подозреваемого, во время застолья ему внезапно послышался голос, который приказал убить хозяйку. Он взял со стола нож и несколько раз ударил им женщину в шею.

«Окровавленное орудие преступления полицейские нашли дома у фигуранта, он скрыл его в туалете. Парня задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от семи до пятнадцати лет. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую, которая определит вменяемость подозреваемого», — сообщила начальник следственного отделения Болградского ОП Наталия Старцева.



Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года в Одесской области полицейские задержали молодого человека, который убил свою мать и тяжело ранил отца.

Фото и видео: Нацполиция