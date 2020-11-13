Денег не давали: в Одесской области сын убил мать и чуть не зарезал отца

В Одесской области полицейские задержали молодого человека, который пытался убить своих родителей.

Подробности происшествия и поимки подозреваемого сообщила Нацполиция Одесской области

«Спланировав всё заранее, 20-летний парень наточил нож, дождался, пока отец с матерью уснут, зашёл к ним в комнату и стал наносить удары. Раненые женщина с мужем едва вытолкали сына из дома и, закрыв за ним дверь, стали вызывать полицию и «скорую». Однако, тот выбил окно и набросился на родителей с ножом снова. Нанеся родным около 15-ти ударов на двоих в живот и грудную клетку, злоумышленник убежал из дома», — говорится в сообщении.



Отмечается, что 45-летнего мужчину и на год старшую от него жену немедленно госпитализировали. Но, к сожалению, женщина от полученных ранений через несколько часов в больнице скончалась. Её муж остаётся в крайне тяжёлом состоянии.

Подозреваемого в убийстве полицейские разыскали в селе у реки Днестр, где он пытался скрыться, и доставили в Беляевский отдел полиции.



По словам задержанного, он давно вынашивал намерение убить родителей из-за того, что те якобы не давали ему деньги и оскорбляли за безделье.



«Полицейские сообщили фигуранту о подозрении в покушении на убийство по ч.2 ст.15 и п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Парня задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное правонарушителю грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы», — отметил заместитель начальника — начальник сектора криминальной полиции Беляевского ОП Александр Миргородский.



Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года приговором Киевского районного суда г.Одессы признан виновным в убийстве своего приятеля и приговорён к 14 годам лишения свободы 50-летний житель Одессы.

Фото и видео: Беляевский отдел полиции в Одесской области