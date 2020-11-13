Танцеров вместо Пудрика: Одесская таможня получила нового начальника

Одесскую таможню Гостаможслужбы возглавил Андрей Танцеров, занимавший должность первого заместителя руководителя этого учреждения.

Пресс-служба таможни на своей странице в Facebook сообщила о подписании соответствующего приказа о кадровых изменениях исполняющим обязанности председателя Гостаможслужбы Евгением Энтисом.

«Одесская таможня Гостаможслужбы информирует, что в соответствии с приказом председателя Гостаможслужбы с 12 ноября 2020 года выполнение обязанностей начальника Одесской таможни Гостаможслужбы возложено на Андрея Танцерова, первого заместителя начальника Одесской таможни Гостаможслужбы», — говорится в сообщении.

Танцеров работал заместителем руководителя Одесской таможни с августа 2020 года. На эту должность был переведён с Харьковской таможни.



Как сообщала Одесса News, до 21 октября Одесскую таможню возглавлял Денис Пудрик, который был уволен за «негативные результаты работы таможни в течение двух месяцев». В частности, за неспособность наладить контроль за качественным выполнением таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждается информацией автоматизированных систем и многочисленными случаями занижения стоимости импортируемых товаров.