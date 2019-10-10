Президент 11 октября посетит Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, посетит с рабочей поездкой Одессу.

Об этом он сообщил во время пресс-марафона в Киеве.

«Кстати, я там (в Одессе — ред.) буду завтра», — сказал он, отвечая на вопросы журналиста одесского «7 канала».

Президент не уточнил программу поездки.

Перед этим журналист пригласил Зеленского на эфир «7 канала» и отметил, что Глава государства представит нового руководителя области.

Как сообщала Одесса News, пресс-марафон проходит на территории Kyiv Food Market в центре Киева. Это первое масштабное общение Президента Владимира Зеленского с журналистами.