Полицейский ограбил в Одессе АЗС

Полицейскому сектора логистики одного из отделов одесской полиции сообщено о подозрении в совершении грабежа на автозаправочной станции по ул. Ак. Вильямса в Одессе.
Подробности преступления сообщила пресс-служба Одесской облпрокуратуры.
По данным следствия, ночью 9 июня правоохранитель проник в помещение АЗС и совершил нападение на оператора автозаправки, распылив в её сторону слезоточивый газ.
«Применив физическую силу, забрал её мобильный телефон и скрылся», — говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение полицейского. Он был задержан.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности.
Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении одного из главных специалистов Киевской райадминистрации Одесского горсовета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.
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