Полицейский ограбил в Одессе АЗС

Полицейскому сектора логистики одного из отделов одесской полиции сообщено о подозрении в совершении грабежа на автозаправочной станции по ул. Ак. Вильямса в Одессе.

Подробности преступления сообщила пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, ночью 9 июня правоохранитель проник в помещение АЗС и совершил нападение на оператора автозаправки, распылив в её сторону слезоточивый газ.

«Применив физическую силу, забрал её мобильный телефон и скрылся», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение полицейского. Он был задержан.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении одного из главных специалистов Киевской райадминистрации Одесского горсовета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

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