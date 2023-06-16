Одесситка, потерявшая ногу под Херсоном, планирует помогать реабилитации военных

19-летняя военнослужащая из Одессы Руслана Данилкина, которая потеряла ногу под Херсоном, прошла протезирование три месяца назад и планирует помогать другим военнослужащим, которые получили тяжёлые ранения.

Свою историю после протезирования и реабилитации она рассказала в интервью центру реабилитации пострадавших от войны «Superhumans».

«Я всё поняла, ещё когда была ранена, но когда пришла в себя после операции и почувствовала, что ноги нет – впервые заплакала. Я не ела и не спала, как и все люди с такими случаями», – призналась девушка.

Сначала она ходила на костылях, а потом прошла протезирование в центре «Superhumans», основанном одесским бизнесменом Андреем Ставницером. Данилкина пользуется протезом, который сама называет “механическим”: им надо управлять, идти, напрягая всё тело, и внимательно смотреть, куда делать следующий шаг. Защитница рассказала, что каждый день проходит большие дистанции.

Она задумывается о том, чтобы самой начать работать в клинике и поддерживать военных с ампутацией конечностей. Пока Руслана проходила реабилитацию, познакомилась с людьми, которые после тяжёлых ранений теряли смысл жизни.

Данилкина надеется, что общество будет более зрело реагировать на людей с протезами.

«Люди не знают, как реагировать, кто-то прячет глаза, кто-то, наоборот, смотрит только на протез. Кто-то спрашивает, почему я подкатываю штанину, почему я не прячу “это”. Я не собираюсь прятать свой протез, я понимала, куда иду, чем рискую и горжусь, что защищала свою страну. Люди с протезами ничем не отличаются от других людей…», – поделилась Руслана своими мыслями.

В марте этого года – ещё до протезирования – Данилкина рассказала свою историю журналисту Дмитрию Гордону. Она родилась в 2003 году в Одессе. Профессионально занималась спортом: тайским боксом, ММА, хортингом. Руслана выросла в Одессе, в семье военных, и о войне знала много, хотя сама не планировала брать в руки оружие. Но на второй месяц войны поняла: не может оставаться в тылу. Собрала документы и со временем добилась, чтобы её, 18-летнюю, перевели на должность связиста на передовой.

На десятом месяце службы в Херсонской области Руслана вместе с побратимами попала под обстрел. Выжила чудом только благодаря тому, что рядом была машина врачей другого подразделения, которые наложили жгут и довезли до операционной. Если бы не они – истекла бы кровью до прибытия помощи.

Сейчас Данилкина – студентка Одесского национального морского университета.

Для справки. Superhumans Center – всеукраинский современный центр по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке пострадавших от войны взрослых и детей. Его основатели – предприниматель Андрей Ставницер, совладелец порта TIS, и Филипп Грушко, член Наблюдательного совета TIS.

«Для меня этот проект – способ отблагодарить тех, благодаря кому мы победим. Им трудно, и наша с вами задача интегрировать людей, которые заплатили за свободу нашей страны собственным здоровьем, обратно в общество, дать им понять, что они такие же, как все. Чтобы военные чувствовали: они герои войны, а не её жертвы», – отметил Ставницер.

Superhumans Center рассчитан на ежегодный приём около трёх тысяч пациентов. В наблюдательный совет Superhumans входит супруга президента Украины Елена Зеленская и министр здравоохранения Виктор Ляшко. 14 апреля 2023 года открылась первая очередь клиники – протезная мастерская и часть реабилитационного центра.

Как сообщала Одесса News, первая леди Елена Зеленская 12 июня в Киеве встретилась с детьми, проявившими личный героизм во время войны. Среди участников встречи была и 7-летняя Александра Паскаль из Затоки Одесской области, потерявшая ногу в результате ракетного вражеского обстрела.

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