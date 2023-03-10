Посол Швеции в Украине заверил Марченко, что его страна будет с Одессой и в войну

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеции в Украине Тобиасом Тибергом.

Как сообщает в Facebook пресс-служба Одесской облвоенадминистрации, Максим Марченко поблагодарил Тобиаса Тиберга за поддержку, которую Королевство Швеция оказывает Одесской области и Украине в борьбе с агрессором и рассказал о ситуации в Одесской области.

Руководитель области отметил, что военная администрация прилагает все возможные усилия для преодоления последствий ракетных обстрелов.

«До этого мир не был в такой ситуации, когда, с одной стороны, страна воюет, но активно продолжает работать и восстанавливать всю уничтоженную инфраструктуру. Это хороший пример для подражания, ведь Украина является большой и боеспособной страной», – отметил Тобиас Тиберг.

Посол заверил, что весь шведский бизнес, работавший в Украине до войны, адаптируется к ситуации в стране и продолжает работать. Посольство также будет обеспечивать коммуникацию с другими шведскими компаниями, которые планируют выйти на украинский рынок, ведь здесь можно работать даже при войне и расширять собственный бизнес и поддерживать экономику Украины.

В ходе разговора стороны затронули тему важности и необходимости продолжения работы Черноморской зерновой Инициативы. В частности, начальник ОВА подчеркнул, что сегодня существуют проблемы по эффективности функционирования зернового коридора, поскольку Россия сознательно саботирует пропуск судов через Босфор, проводя длительную инспекцию судов, поэтому пропускная способность уменьшилась с 15-17 судов в день до 2-3.

Тобиас Тиберг подчеркнул, что важной составляющей послевоенного восстановления Украины является разработка и реализация стратегии восстановления с учётом интересов общин. Максим Марченко, в свою очередь, подчеркнул, что Одесская область уже работает над этим вопросом и активно генерирует информацию непосредственно от общин по разработке такой стратегии для Одесской области.

В ходе встречи стороны коснулись вопроса поддержки малого и среднего бизнеса, проблем внутренне перемещённых лиц в Одесской области, эффективности реформы децентрализации, обеспеченности медицинских учреждений, обсудили возможность поддержки заявки Украины со стороны Швеции на право проведения Всемирной выставки «ЭКСПО — 2030» в Одессе.

«Для меня очевидны вещи в том, что Украина должна победить не только на поле боя, но и в отборе «ЭКСПО – 2030», надеюсь, что смогу убедить Правительство Швеции поддержать заявку Украины», — отметил шведский дипломат.

Как сообщала Одесса News, 9 марта начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко встретился с руководителем Проекта USAID «ГОВЕРЛА», созданного для повышения эффективности работы и подотчётности органов местного самоуправления, Габриэлем Абрагамом.

Фото: ООВА/Facebook

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