Одесские борцы завоевали две медали на престижном турнире в Софии

Одесские борцы завоевали две медали на престижном, уже 60-м по счёту, турнире «Дан Колов – Никола Петров», состоявшемся в столице Болгарии Софии.

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что 25-летний Владлен Козлюк (тренеры – Игорь Моисеев, Андрей Деркач) стал серебряным призёром в категории «до 97 кг» в соревнованиях по греко-римской борьбе, а его ровесник Магамед Закариев (тренер – Анзор Мальц) завоевал бронзу в той же весовой категории, но в турнире по вольной борьбе.

«В финале Владлен Козлюк минимально уступил чемпиону Европы-2017, бронзовому призёру Европейских игр-2019 Феликсу Балдауфу из Норвегии — 2:3. По пути в финал он взял верх над сербом Александаром Симовичем (4:4), голландцем Тайроном Стерекенбургом (3:1), а в полуфинале над чемпионом Европы-2022, серебряным призёром чемпионата мира-2022 Кириллом Миловым из Болгарии», — говорится в сообщении.

В поединке за бронзу Магамед Закариев досрочно взял верх над Нурсулатаном Азовым из Казахстана.

«Главным турниром весны для борцов станет чемпионат Европы в Загребе 17-23 апреля. В нём примут участие 4 спортсмена Одесской области: греко-римская борьба – Владлен Козлюк и 26-летний Вячеслав Байрактар, вольная борьба – 34-летний Семён Радулов и 28-летний Василий Михайлов», — информирует отделение НОК.

Как сообщала Одесса News, в марте в Таллинне (Эстония) состоялся чемпионат Европы среди кадетов и юниоров по фехтованию на саблях, в котором приняли участие одесские спортсмены.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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