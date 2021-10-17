В Одессе состоится крупный международный турнир по фигурному катанию

В Одессе 20-23 октября состоится первый международный турнир по фигурному катанию «Кубок Виктора Петренко» (Victor Petrenko Cup). Турнир пройдёт под патронатом отделения НОК Украины в Одесской области.

Заявки на участие уже прислали 158 фигуристов из 11 стран мира. На лёд одесского Дворца спорта выйдут представители мужского и женского одиночного катания и спортивных танцев на льду из Австралии, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Грузии, Эстонии, Кипра, Латвии, Польши, Узбекистана и Украины.

За призы олимпийского чемпиона будут бороться спортсмены всех возрастных групп — новисы (дети-кадеты), юниоры и сеньоры. Среди украинских участников — чемпионы страны в танцах на льду Александра Назарова и Максим Никитин, серебряный призёр чемпионата Украины в мужском одиночном катании, победитель юниорского чемпионата Украины Кирилл Лишенко, победитель розыгрыша Кубка Украины в мужском одиночном катании Вадим Новиков, чемпионы Украины среди юниоров в танцах на льду Мария Пинчук и Никита Погорелов.

Большая группа наших спортсменов готовится стартовать также в молодых категориях: «Advance Novice», «Intermediate Novice», «Basic Novice».

«Кубок Виктора Петренко не случайно проводится в Одессе. Олимпийский чемпион, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы родом из Одессы, он — один из самых ярких представителей известной одесской СДЮСШОР «Льдинка» по фигурному катанию. Сейчас 52-летний Виктор Петренко постоянно проводит мастер-классы и семинары в разных странах, но популяризацию и развитие фигурного катания в Украине называет своей приоритетной задачей.

Турнир, который он начал, уже признан Международным союзом конькобежцев (ISU), он вошёл также в календарь УФФК и Единого календарного плана Министерства молодёжи и спорта Украины.

Гала-шоу, которое состоится после завершения турнира, будет посвящено 45-летию одесской СДЮСШОР «Льдинка».

А накануне «Victor Petrenko Cup», 18-20 октября, в одесском Дворце спорта состоится 1-й этап Всеукраинских соревнований среди юношей и девушек. 18 октября начало в 11.30.

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