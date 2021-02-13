Свитолина разгромила теннисистку из Казахстана и вышла в 1/8 Australian Open

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина уверенно преодолела третий круг турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.

За выход в 1/8 финала соревнований посеянная под 5-м номером Свитолина нанесла поражение Юлии Путинцевой из Казахстана — 6:4, 6:0, сообщает XSPORT.

«Я очень счастлива и довольна своим выступлением, довольна тем, как я смогла вернуться в игру. Я давно знаю Юлию и всегда жду битвы в матчах с ней. Стиль её игры сильно отличается от стиля моих предыдущих соперниц здесь. По итогу это получился хороший матч. Сегодня было очень непросто, потому что я играла совсем в других условиях в прошлом круге. 7 часов вчера, когда много зрителей, другой корт, и сейчас совсем другая ситуация, почти как тренировка. Несколько раз эта мысль проскакивала в моей голове, но я старалась себя настроить, что играю на Большом Шлеме, что это важный матч. Было непросто сконцентрироваться. Я старалась сфокусироваться только на игре, на том, что мне нужно выполнять на корте. Юля очень здорово начала матч и мне нужно было реабилитироваться. Как только я стала лучше себя чувствовать в игре, то смогла прибавить. Я выиграла 9 геймов подряд, это довольно комфортная победа», — поделилась Свитолина своими эмоциями после победы над Юлией Путинцевой.

Теннисистка из Одессы выиграла 20-й матч в карьере на кортах Australian Open. Свитолина девятый раз играет на Открытом чемпионате Австралии. Лучший результат Элины — 1/4 финала в 2018 и 2019 годах.

Путёвку в четвертьфинал турнира Свитолина разыграет с американкой Джессикой Пегулой. Ранее теннисистки встречались на корте всего 1 раз. В прошлом месяце Свитолина обыграла соперницу 6:4, 6:3 на турнире в Абу-Даби.

Как сообщала Одесса News, Australian Open-2021 продлится до 21 февраля.

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