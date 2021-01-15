Одесская теннисистка отправилась на турнир в Австралию, несмотря на допинговый скандал

Вторая ракетка Украины, 29-я ракетка мира, одесская теннисистка Даяна Ястремская отправилась в Мельбурн (Австралия), несмотря на дисквалификацию в связи с допинговым скандалом.

Об этом сообщает XSPORT.

Одесскую теннисистку «засветили» в Instagram в салоне самолёта, направляющегося в австралийский Мельбурн, где начинается турнир Australian Open.

«Организаторы Australian Open забронировали специальные рейсы для теннисистов из разных точек мира. Видео с борта самолёта, на котором засветилась Даяна, опубликовала Светлана Кузнецова в своём Instagram. Стоит отметить, что этим же рейсом в Австралию летят Анжелик Кербер и Сорана Кырстя», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Ястремская угодила в допинговый скандал. ITF временно отстранила одесситку от соревнований.

Директор Национального антидопингового центра Украины Иван Курлищук прокомментировал информацию об отстранении украинской теннисистки Даяны Ястремской от соревнований.

«К большому сожалению, не владеем информацией по Ястремской, этим занимается Международная федерация тенниса (ITF). Никакой конкретики не могу сказать. Будет официальная информация – мы готовы к диалогу. Но на сегодняшний день ничего нет, только отстранение».

О препарате местеролон, который был обнаружен в организме Ястремской, он высказался так:

