В Уимблдоне стартовал теннисный турнир: Свитолиной сопутствует удача

Пятая ракетка Украины Элина Свитолина на пути во второй круг Wimbledon выиграла сложный трёхсетовый матч у представительницы Нидерландов Элисон ван Уйтванк (WTA 57) – 6:3, 2:6, 6:3.

Об этом сообщает ХSPORT.

Отмечается, что в самом начале встречи одесситка отдала свою подачу, однако затем сделала два брейка и взяла первый сет – 6:3. Во второй партии первой подавала её соперница, которая быстро завладела преимуществом и оставила сет за собой – 2:6.

«Перед решающей партией было тревожно за психологическое состояние Свитолиной, впрочем, пятая ракетка мира преодолела себя. Украинка цеплялась за каждый мяч – чего только стоит выигранный гейм на приёме со счёта 40:0 – и таки одолела соперницу, которая славится хорошей игрой на травяных покрытиях», — говорится в сообщении.

Для победы Свитолиной понадобилось провести на корте 1 час и 42 минуты. За это время она выполнила 5 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 11. Её соперница сделала 3 эйса, столько же раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 5 геймов на приёме.

Следующей соперницей Свитолиной станет Магда Линнет из Польши, занимающая 44-е место в рейтинге.

Подчёркивается, что лучший результат Свитолиной на Wimbledon – полуфинал в 2019 году. Тогда знаментиую одесситку сумела остановить только будущая чемпионеа Симона Халеп, которая нынешний розыгрыш британского мэйджора пропускает.

Как сообщала Одесса News, на предыдущих двух Шлемах 2021 года Свитолина вылетала в четвёртом (Australian Open) и третьем раундах (Roland Garros).

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