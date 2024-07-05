Стал известен окончательный список тех, кто поедет от Одессы на Олимпиаду-2024 в Париж

На Олимпийских играх-2024, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, выступят пять спортсменов Одесской области.

Об этом сообщает официальный сайт Отделения НОК в Одесской области.

22-летний защитник одесского «Черноморца» Владимир Салюк вошёл в расширенную заявку олимпийской сборной Украины. В финальной заявке будет 18 игроков, ещё четыре останутся в резерве. В прошлом сезоне Владимир провёл за одесский клуб 30 матчей (26 – чемпионат Украины, 4 – Кубок), а в 2023-м завоевал бронзу чемпионата Европы (U-21), что принесло сборной Украины первую в истории путёвку на Олимпийские игры.

Также от Одесской области в Парижской Олимпиаде-2024 выступят мастер стендовой стрельбы, серебряный призёр чемпионата мира-2023 Ирина Маловичко, серебряные призёры Олимпийских игр-2016 Елена Кравацкая и Алина Комащук, полуфиналистка открытого чемпионата Австралия-2024 по теннису Даяна Ястремская.

Кроме того, на Олимпийские игры-2024 отправится наш знаменитый стрелок-олимпиец Николай Мильчев в качестве главного тренера сборной Украины и личного тренера Ирины Маловичко.

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