Во Франции задержали судно с украинцем и наркотиками

4 октября правоохранительные органы Франции задержали возле города Дюнкерк экипаж судна M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди членов экипажа — гражданин Украины.

Информацию подтвердил МИД Украины.

Как сказал в комментарии Укринформу спикер МИД Олег Николенко, «Посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, предоставляет консульскую и правовую помощь. Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств».

Уточняется, что в прошлую пятницу французская таможня перехватила грузовое судно, следовавшее из Бразилии в направлении бельгийского порта Антверпен. По данным газеты La Voix du Nord, экипаж судна составляли около 20 человек, среди которых — граждане РФ, Филиппин, Египта и Эфиопии. Агентство AFP отмечает, что там были и граждане Украины, капитан — гражданин Румынии. Всех задержали.

Сообщается, что 1127 кг наркотика были спрятаны в трюме судна Trudy, следовавшего под флагом Либерии. Стоимость груза оценивается в десятки миллионов евро. Судно останется в порту Дюнкерка по крайней мере до четверга.

По итогам трёхдневного содержания под стражей экипаж направили к судебным следователям в Париж. Следствие ведёт специальный орган по борьбе с организованной преступностью.

Как сообщала Одесса News, в августе пограничники обнаружили около 60 кг кокаина в контейнере с бананами, прибывшими в порт Южный из Эквадора.

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