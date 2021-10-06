Одесский отель «Дюк» получил «5 звёздочек»

Состоялось восемнадцатое заседание Комиссии по категоризации средств размещения.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Госагентство по развитию туризма в Украине.

На заседании было принято решение об установлении категории «5 звёзд» одесскому отелю «Дюк»

и «3 звезды» отелю «Alarus Luxe» (Одесса).

Отмечается, что документы одесского отеля «Вояж», подававшиеся на три звезды, были отправлены на доработку.

Как сообщала Одесса News, на предыдущих заседаниях Комиссии по присвоению звёзд украинским отелям в 2021 году присвоена категория «пять звёзд» отелям «Premier Hotel Odesa», Maristella Marine Residence, «Hotel de Paris Odessa MGallery» и «Отрада» (Одесса), «четыре звезды» отелям «Морской», «Apc Palace», «Alice Place», «Гагарин», «Чёрное море», «три звезды» — «Чёрное море», что на Ришельевской, 59, «Radisson Hotel City Centre Odessa», «Александровский», «Зенит», «Рациотель Маренеро Одесса», «Улисс», «ОК Одесса» и «Аркадия», а отель «Фиеста» из г. Белгород-Днестровский — «одну звезду».

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