Турция вводит налог на проживание для туристов

С 1 января 2023 года в Турции начнут взымать налог на проживание в размере 2% от общей суммы, уплаченной за ночлег и все товары и услуги, предоставленные вместе с ночёвкой.

Об этом сообщает профильное издание Turizm Güncel.

«С 1 января 2023 начнут взымать налог на проживание, который был введён как новый налог в туристической сфере в период пандемии, но его введение было отложено до 2023 года», — сообщает издание.

Сумма налога на проживание составляет 2% от общей суммы, уплаченной за ночлег и все товары и услуги, предоставленные вместе с ночёвкой.

«Например, с гостя, который останется на две ночи в отеле, стоимость которого составляет 75 евро за ночь, учреждение уплатит государству налог на проживание в размере 3 евро (59 лир и 45 центов)», — разъясняет издание.

Все услуги, такие, как еда, напитки, развлечения, пользование бассейном, спортивными, термальными и подобными зонами, которые предлагаются в объекте размещения как концепция вместе с услугой ночлега, будут облагаться налогом. Это касается типов размещения «кровать+завтрак», «полупансион», «полный пансион», «всё включено», «ультра-всё включено» и все остальные.

При этом вечеринки по случаю свадеб, проведение семинаров, конгрессов, симпозиумов и т.п., которые предлагаются независимо от ночлега, не подпадают под действие налога.

Налог касается всех объектов, предоставляющих услуги по ночлегу, независимо от того, имеют ли они свидетельство о туристической деятельности и/или свидетельство об открытии/деятельности бизнеса. В отрасли полагают, что нововведение приведёт к легализации нелегальных центров размещения.

Как сообщала Одесса News, по итогам 2021 года Турция заняла 6-е место в ТОП-10 стран, граждане которых посещали Украину больше всех.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod