U-Nation International Conference напомнила, что Одесса была и будет столицей туризма

22 апреля в Одессе прошла конференция — U-Nation International Conference, которая подчеркнула, что наш город был, остаётся и всегда будет туристической столицей Украины и культурным центром с европейским привкусом.

В одесском Premier Hotel собралось более 300 участников — организаторов турбизнеса, чтобы обсудить проблемы развития туризма в военное время.

В панельных дискуссиях были полезные выступления и нетворкинг с участием представителей одесских университетов, турагентов, культурных и театральных организаций, гостиничного и ресторанного бизнеса.

О своём опыте рассказывали Ирина Седлецка, Президент Ассоциации гостиниц и курортов Украины UHRA, CEO Vertex Hotel Group, Наталья Делиева, директор БО «Первый благотворительный театральный фонд», продюсер Украинских иммерсивных выставок, Эдуард Городецкий, Почётный консул Франции в Одессе, владелец и управляющий My Wine, Эдуард Режинский, СЭО Maestro Hotel Management, Ugo Poletti, основатель The Odessa Journal, Дмитрий Яицкий (основатель управляющей компании USCA CHEFS CLUB при Ассоциации шеф-поваров Юга Украины, организатор Кубков Украины по кулинарии, управляющий партнёр направления F&B — 5* гостинично-ресторанного комплекса Maristella Marine Residence и многие другие.

Своими достижениями в области развития туризма поделился Miguel Martin Spain, испанский инвестор в технологии, недвижимости и туристической отрасли, владелец международной консалтинговой компании для гостиниц Испании, Карибского бассейна и стран Латинской Америки, участник World Economic Forum.

Накануне летнего туристического сезона полезными были советы как выжить турбизнесу во время войны, по перепрофилизации и адаптации к новым вызовам, как сохранить кадры и сделать команду эффективных сотрудников, внедрить инновационные решения, сохранить туристическую привлекательность, популяризировать украинский культурный продукт.

На эти темы выступили Иван Липтуга, директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета, Оксана Козонова, владелец франшизы сети кофеен третьей волны «Ветер», основательница консалтинговой компании «Nabutok Project», спикер национальных бизнес конференций, бизнес-эксперт, Галина Череднюк, основательница агентства PromoCHE, экс-директор PR-отдела Ribas Hotels Group, Илона Ремигайло (Palace Del Mar, кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнеса ОНЭУ, Станислав Подлубный, ссооснователь Odesa Beer Festival, Дымнич Татьяна, гид, организатор экогастротуров, автор экскурсий и дегустаций.

Организатором и фундатором U-Nation стал Ян Шапиро.

В рамках конференции состоялась ярмарка вакансий.

Участники получили в подарок приглашение на Фестиваль Крафтового Вина и Сыра «Bon Appetit», который состоится 27 и 28 апреля в Park Residence.

Фото: Руслан Балабанов/Одесса News