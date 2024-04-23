Зеленский с премьером Британии поговорили «с акцентом на морских возможностях»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 22 апреля в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о выделении Украине крупнейшего пакета оборонной поддержки объёмом £500 млн ($621,7 млн).

Об этом Глава Украинского государства Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

«Storm Shadow и ракеты других типов, сотни единиц бронетехники и плавсредств, боеприпасы – это действительно нужно Украине на поле боя», – написал украинский лидер.

Зеленский выразил благодарность Великобритании и лично Сунаку за проявление решительной поддержки, а также за готовность «и дальше развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных возможностях».

«Мы также обсудили необходимость создания действенной модели конфискации российских активов и поделились ожиданиями от предстоящего саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Великобритании», – заключил украинский Президент.

Британское правительство указывало, что новый пакет, в частности, будет включать: 60 катеров, а также морские орудия, более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow, более 400 транспортных средств, включая 160 защищённых мобильных машин Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов, около 4 млн патронов к стрелковому оружию и др.

Одесса News информировала, что Сунак во время визита в Киев 12 января 2024 года объявил о выделении крупнейшего с начала войны пакета оборонной помощи Украине от Великобритании в 2024–2025 годах (рассчитано на два года) – на £2,5 млрд (около $3,2 млрд). В общей сложности, Соединённое Королевство оказало помощи Украине более чем на £12 млрд ($15,3 млрд), добавил тогда он.

Тогда же Сунак и Зеленский в Киеве подписали Соглашение в сфере безопасности между двумя странами.

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