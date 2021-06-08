Одесский регион стал лидером по бронированию жилья для отдыха

Больше всего туристов желают арендовать посуточное жильё у моря в одесском регионе, в частности, в одесской Аркадии.

Об этом сообщает в своём пресс-релизе онлайн-сервис «OLX Недвижимость».

«Это самые популярные направления для отдыха в 2021 году среди украинцев. Больше всего украинцы хотят провести время в Одессе, запрос «Аркадия» стал самым популярным — его искали 103 тысячи раз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выгоднее снять квартиру в Каролино-Бугазе — 600 грн/сутки. Такую же оплату попросят и за аналогичное жильё в Черноморске. В самой «жемчужине у моря» квартиры стоят в среднем 750 грн в сутки, в Затоке — 800 грн. Поменьше цены в прибрежной Сергеевке — 500 грн /сутки.

Для сравнения, самые дешёвые квартиры этим летом предлагают на Закарпатье — в Берегово (300 грн/сутки), дома — в Очакове на Николаевщине (180 грн/сутки), арендодатели из Геническа попросят за ночь в квартире 500 грн.

Отпуск недалеко от Буковеля – в селе Яблуница стоит в среднем 800 грн. А чтобы пожить в доме в Яремче и полюбоваться горными ручьями, придётся потратить 1100 грн в сутки.

По данным OLX Недвижимость, к самым популярным поисковым запросам в категории «Посуточная аренда» за май 2021 года вошли те, что касались отдыха у моря. Также любители морского отдыха часто интересуются посуточной арендой в Черноморске — 53 тыс. запросов.

Жильё в Одессе с видом на море интересовало украинцев 38 тыс. раз, а просто помещение неподалёку пляжа — почти 32 тыс. раз. Кроме этих запросов, ещё в категории «Посуточная аренда» часто искали Лузановку (Одесса) — 30 тыс. раз; Аркадийский дворец (Одесса) — 23 тыс. раз; Бердянск (Запорожская область) — 21 тыс. раз.

Как сообщала Одесса News, в Одессе, в районе «Дельфина», открылся инклюзивный пляж.

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