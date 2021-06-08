Разговор Зеленского и Байдена: найдите 2 отличия в официальных пресс-релизах

7 июня состоялся телефонный разговор президентов США и Украины, тематика которого по разному интерпретируется официальными представителями двух стран.

Так, в заявлении Белого дома о разговоре Байдена и Зеленского нет ни слова о НАТО и ПДЧ для Украины.

Приводим полный пресс-релиз Белого дома по итогам телефонного разговора президентов.

«Президент Джозеф Байден-младший сегодня (7 июня — Ред.) поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях и евроатлантических устремлениях Украины, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины.

Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Лидеры также обсудили необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с COVID-19, включая планы США предоставить 900 000 доз вакцины, чтобы помочь Украине справиться с пандемией. Президент Байден пригласил президента Зеленского посетить Вашингтон этим летом»,- сообщили в пресс-службе Белого дома.

А это полный отчёт о состоявшемся телефонном разговоре, опубликованный на официальном сайте Президента Украины 8 июня.

«Владимир Зеленский принял приглашение Джо Байдена посетить США в июле текущего года.

Джо Байден подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране, направленных на реализацию евроатлантических устремлений украинского народа.

Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также во время запланированных мероприятий высшего уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий по членству в Альянсе.

Лидеры обменялись мнениями относительно стратегического взаимодействия Украины и США накануне важных саммитов «Группы семи» и Североатлантического альянса, а также запланированных встреч Джо Байдена с руководством Евросоюза и Президентом Российской Федерации.

Владимир Зеленский рассказал Джо Байдену о ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинских границ. Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границы Украины продолжает наблюдаться высокая концентрация российских войск и тяжёлого вооружения.

«Так называемый отвод российских войск является лишь имитацией», – подчеркнул Президент Украины.

Со своей стороны Президент США отметил важность обсуждения с Президентом Украины региональных рисков в сфере безопасности как раз накануне важных мероприятий по переговорным форматам в сфере безопасности.

Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского по созданию Крымской платформы. Он заверил, что Соединённые Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне.

Главы государств также обсудили вопросы энергетической безопасности. Президент США отметил, что он является противником реализации проекта «Северный поток – 2».

Со своей стороны Владимир Зеленский акцентировал внимание Джо Байдена на том, что «Северный поток – 2» – это не экономический проект. Он создаёт серьёзную угрозу, является вызовом в сфере безопасности и должен рассматриваться сквозь призму гарантий безопасности для нашей страны, отметил Президент Украины.

Президенты также обменялись мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ. Владимир Зеленский рассказал о запланированных шагах в направлении уменьшения влияния олигархов на жизнь страны. Он отметил, что заинтересован в развитии крупного бизнеса в Украине, но без олигархического вмешательства в политику и экономику.

Президент Украины также выразил благодарность за решение Соединённых Штатов предоставить нашей стране 900 тысяч доз вакцины против COVID-19.

«Это сохранит жизни многих украинцев. США в очередной раз подтвердили приверженность стратегическому партнёрству с Украиной», – отметил Владимир Зеленский.

Как сообщала Одесса News, 2 апреля состоялась первая личная беседа в телефонном формате Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Байденом.

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