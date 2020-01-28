В Одессе придумали мобильное приложение для путешественников

В Одессе презентовали мобильное приложение для путешественников Odesa Region Guide и аудиогиды по трём туристическим субрегионам области.

Представили новые туристические продукты на первом заседании туристического совета при облгосадминистрации, сообщает «УСИ«.

Как рассказал начальник областного управления туризма, рекреации и курортов Александр Шека, с помощью приложения Odessa Region Guide, база данных которого содержит перечень туристически привлекательных мест Одесской области, путешественник сможет узнать, «где поесть, где разместиться и что посмотреть». Кроме того, интерактивная карта позволит самостоятельно выстроить маршрут путешествия по одесскому региону.

Приложение скоро можно будет скачать в App Store и Google Play, уже сейчас – на сайте regionguide.od.ua. Впрочем, продукт ещё полностью не наполнен. По словам Александра Шеки, на протяжении нескольких недель в фокусных группах будут обсуждать, какие локации занести в приложение и как улучшить его функционал.

Кроме того, отметил чиновник, предприниматели смогут самостоятельно размещать в приложении сведения о своих объектах.

Вместе с приложением Odessa Region Guide на заседании туристического совета презентовали аудиогиды по трём туристическим субрегионам Одесской области: Дунайскому, Белгород-Днестровскому и Нижнеднестровскому.

«С 2017 года мы начали подготовку к написанию программ развития туристических субрегионов для того, чтобы определить особенности конкретного региона и максимально уделять внимание развитию тех «фишек», которые есть на данной территории», – рассказал Шека.

Аудиогиды доступны на украинском, русском и английском языках.

В этом году туристический совет планирует создать аудиогиды для ещё трёх субрегионов области.

Отмечается, что на разработку мобильного приложения для туристов, желающих посетить Одесскую область, выделенр почти 180 тыс. грн.

Как сообщала Одесса News, в 2020 году облгосадминистрация решила создать областной турсовет и делать ставку на развитие туристического и курортно-рекреационного потенциала области путём внедрения новейших технологий для продвижения турпродукта.

Фото: УСИ