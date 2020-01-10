Без создания турсовета туризм в Одесской области не будет развиваться

На 29-м году независимости Украины в Одесской областной государственной администрации решили сформировать в регионе туристический совет, без которого не будет развития туризма.

Об этом шла речь во время заседания инициативной рабочей группы по созданию туристического совета Одесской области, сообщает пресс-служба ооблгосадминистрации.

«Цель создания рабочей группы «Туристический совет Одесской области» заключается в формировании постоянно действующей консультативной площадки. Благодаря этому органу развитие туризма и туристической инфраструктуры на территории Одесской области увеличится», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав рабочей группы могут входить специалисты в сфере туризма, представители туристического бизнеса, общественности, науки и органов власти.

По результатам встречи было решено создать фокус-группы по направлениям туризма. Участники таких групп должны представить свои предложения управлению туризма, рекреации и курортов Одесской ОГА по развитию отрасли и решению проблемных вопросов в туристической индустрии.

Как сообщала Одесса News, ещё в мае 2017 года в Одесской областной государственной администрации экс-губернатор Максим Степанов провёл круглый стол с представителями туристической отрасли и общественных организаций, на котором был предложен концептуальный подход к развитию туризма в Одесской области.

Фото: ООГА