44 страны мира не готовы принять украинских туристов

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновлённый список стран «красной» и «зелёной» зон по состоянию на 20 ноября 2020 года.

Перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

Так, в Украине по состоянию на 20 ноября этот показатель составляет 392,6 активных случаев на 100 тысяч населения.

К «красным» на сегодняшний день отнесены 44 страны, среди которых Швеция, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Румыния, Великобритания, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия.

По данным Worldometer, на утро 22 ноября в мире зафиксировано 58 536 900 заболевших (+566 468 за сутки), 1 387 179 умерших (+8 340) и 40 495 685 избавившихся от болезни (+311 330). Лидерами в списке стран с наибольшим количеством заболеваний коронавирусом — США, Индия и Бразилия. Украина в этом списке сегодня занимает 17-е место.

Как сообщала Одесса News, учёные из Канады, Великобритании и США определили четыре симптома, которые могут свидетельствовать о ранней стадии COVID-19.