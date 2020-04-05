Всемирная зараза не даёт вдохнуть жизнь в круизную индустрию Одесского порта

2020 год согласно всем прогнозам после почти трёхлетнего отсутствия «белых пароходов» должен был стать прорывом в круизном судоходстве Черноморского региона и, в частности, Одесского порта.

Как сообщает пресс-служба Администрации порта, согласно предварительным заявкам в Одессу ожидалось 11 заходов круизных лайнеров. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Первое судно – немецкой компании Phoenix Reisen MS Albatros, которое должно было зайти в Одесский порт 4 мая, не зайдёт. Компания приостановила все операции до 11 мая. Вторая круизная компания — Aegean Experience Maritime Company, судно которой Aegean Odyssey планировало посетить Одесский порт 10 мая, вынужденно приостановила все маршруты до конца мая.

Отмечается, что на пандемию одним из первых отреагировал именно круизный бизнес. Начиналась нынешняя ситуация с падения спроса на все виды путёвок, пересмотра круизными компаниями маршрутов: исключали судозаходы в Азиатский регион, затем в итальянские порты. Но очень скоро этих мер оказалось недостаточно, и тогда началось массовое закрытие круизных линий.

Для возрождения круизного судоходства на Чёрном море Администрация Одесского порта в 2018-19 годах приложила немало усилий. однако, «к сожалению, все наши усилия перечеркнул обрушившийся на мир коронавирус», — сказал начальник Администрации порта Руслан Сахаутдинов.

Как отметил руководитель порта, ближайшие соседи Одессы тоже получают вынужденные отказы на круизные судозаходы в порты, например, румынский порт Констанца получил отмены заходов круизных судов на май, болгарский порт Варна тоже оказался заложником ситуации. Стамбул, который готовился к открытию в апреле самого крупного круизного терминала на Черноморском побережье «Галатапорт», планирует отложить запуск проекта.

Немецкая компания Phoenix Reisen планирует два судозахода лайнера MS Amera в Одессу 11 июня и 9 сентября. Также есть надежда, что 15 октября судно Aegean Odyssey посетит Одесский порт. В июле-октябре ожидается заход в Одесский порт и других заявленных судов.

Как сообщала Одесса News, в планах Одесского порта на 2020 год значилось 11 заявок на судозаходы круизных лайнеров, на 2021- десять, 2022 – два.