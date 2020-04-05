С 6 апреля в Одесской области вводятся дополнительные жёсткие меры карантина

С 6 апреля согласно постановления Кабинета Министров Украины вводятся дополнительные меры карантина, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, запрещается:

пребывание с 6 апреля в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно

Перемещение с 6 апреля группой лиц в количестве более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождении лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приёмными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребёнка.

До 24 апреля остаются актуальными запреты:

Проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий

Пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых

Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости

Посещение спортивных и детских площадок

Посещение учебных заведений

Работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает приём посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

— торговли продуктами питания, топливом, деталями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, техническими и другими средствами реабилитации, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, суточным молодняком домашней птицы, средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими товарами, воспроизводящими и передающими нформацию, в специализированных магазинах, которые обязательно должны иметь прямые контракты с операторами связи, при условии обеспечения персонала (включая защиту лица и глаз) и посетителей средствами индивидуальной защиты, пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади;

— осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозки валютных ценностей, а также медицинской практики, деятельности по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по продаже, предоставление в аренду, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, периодических испытаний автотранспортных средств на предмет дорожной безопасности, сертификации транспортных средств, их частей и оборудования, техобслуживание регистраторов расчётных операций, деятельности по подключению потребителей к Интернету, пополнения счетов мобильной связи, оплаты коммунальных услуг и услуг доступа в Интернет, ремонту офисной и компьютерной техники, принадлежностей, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи, квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты;

— торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты;

— деятельности учреждений размещения, в которых проживают медработники и лица в обсервации, а также другие лица в соответствии с решением Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Запрещены:

Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в частности, пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, кроме:

Перевозки легковыми автомобилями

Служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами работников предприятий, учреждений независимо от формы собственности, обеспечивающих охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управления и предоставления важнейших государственных услуг, энергообеспечения, водоснабжения, связь и коммуникации, финансовые и банковские услуги, функционирования инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл, при условии обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты, в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определённого в регистрационных документах на это транспортное средство и исключительно по маршрутам движения, согласованными с органами Национальной полиции, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий

Работников учреждений независимо от формы собственности, обеспечивающих охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управление и предоставление важнейших государственных услуг, энергообеспечения, водоснабжения, связь и коммуникации, финансовые и банковские услуги, функционирования инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл, при условии обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствам индивидуальной защиты, в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определённого в регистрационных документах на это транспортное средство, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий в городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспортном средстве, осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах. Осуществление торговли на рынках, которые не зарегистрированы как операторы рынка пищевых продуктов или без обеспечения противоэпидемических мероприятий; персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты; нахождение на рынке не более одного посетителя на 20 кв.м. площади и расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра; расстояния между местами торговли не менее 3 метра (для рынков выходного дня).

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем). Разрешается осуществление акционерным обществом «Украинская железная дорога» отдельных пассажирских рейсов во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Министерством инфраструктуры, а также отдельных пассажирских рейсов в международном железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Министерством инфраструктуры, МИД и Администрацией Госпогранслужбы.

Поставщикам электрической энергии, операторам систем распределения электрической энергии осуществлять отключения и ограничения ниже технологического минимума потребления электрической энергии предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения независимо от формы собственности, угледобывающих предприятий.

Поставщикам природного газа осуществлять прекращения поставок природного газа производителям тепловой и электрической энергии (прекращение обеспечения потребителя необходимыми подтверждёнными объёмами природного газа, непредставление оператору газотранспортной системы номинаций/реноминаций на транспортировку природного газа для удовлетворения потребностей потребителей, уменьшение периода поставки в информационной платформе оператора газотранспортной системы и/или передачи поручений на прекращение (ограничение) транспортировки/распределения природного газа для потребителей или прекращения газоснабжения) независимо от формы собственности.

Посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают/находятся дети, престарелые граждане, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям/лицам в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений и учреждений, оказывающих услуги экстренно (кризисно).

Посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев, кроме лиц, оказывающих правовую помощь лицам, находящимся в таких пунктах.

Находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или её специальный статус.

Самовольно покидать места обсервации (изоляции).

Лицами, которые нуждаются в самоизоляции, являются:

— лица, которые имели контакт с больным COVID-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;

— лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют COVID-19 и не требуют госпитализации;

— лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.

Нуждающимся в самоизоляции (кроме лиц, больных COVID-19) и заявившим о невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты. Таким людям также разрешается два раза в день выгул домашних животных.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляется работниками Национальной полиции и Национальной гвардии, работниками госучреждений Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля, уполномоченными органами местного самоуправления должностными лицами, в том числе с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг.

На период действия карантина Министерству здравоохранения поручено обеспечить временное прекращение проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных.