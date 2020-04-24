В Одессе поминальные дни перенесены на 6 июня

В связи с необходимостью принятия дополнительных противоэпидемических мер для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 на территории города Одессы Поминальные дни, которые традиционно проходят через неделю после Пасхи, перенесены на Троицкую родительскую поминальную субботу – 6 июня.

Как сообщает официальный сайт города, такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) исполнительного комитета Одесского городского совета.

Данное решение будет действовать до отмены запретов и ограничений, связанных с карантином.

На период карантина доступ граждан на кладбища ограничен. Это не касается процессий захоронений.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 8.00 24 апреля в Одессе подтверждено 50 случаев заболевания коронавирусом.