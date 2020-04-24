Мэр Одессы пообщался с сотрудниками коммунальных служб

24 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с сотрудниками коммунальных служб, которые занимаются уборкой и дезинфекцией городских улиц и объектов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Работы начинаются в ночное время и заканчиваются ранним утром. Всего в уборке задействованы 90 единиц техники: подметально-уборочные, поливомоечные, машины для обслуживания остановок, гидродинамические автомобили и другие. Коммунальная техника движется по разработанным и утверждённым маршрутам, охватывающим все магистральные улицы города. Вместе с техникой во дворах работают 94 мобильные бригады», — говорится в сообщении.



«Сотрудники коммунальных служб, как и врачи, находятся на передовой. Со своей стороны мы обеспечили их всеми необходимыми средствами защиты. Теперь наша задача — достойная финансовая поддержка коммунальщиков», — отметил Геннадий Труханов.

Городской голова подчеркнул, что за последние 5 лет значительно улучшена материально-техническая база городских коммунальных предприятий, приобретена современная техника, что позволило существенно увеличить эффективность работы городских служб в обеспечении чистоты и порядка в городе.

Отмечается, что городом были получены рекомендации Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, которые подтверждены Одесским лабораторным центром. Техника убирает магистральные улицы и дезинфицирует территории возле больниц.

«По жилому фонду особое внимание уделяется адресам, где есть подозрение или подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — отметил директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Дмитрий Жеман.

Как сообщала Одесса News, 23 апреля мэр Одессы посетил вирусологическую лабораторию противочумного госучреждения «Украинский научно-исследовательский противочумный институт Министерства здравоохранения Украины им. И.И. Мечникова».