В Италии после карантина открыли Пизанскую башню, в Болгарии разрешили въезд туристам

Знаменитая Пизанская башня в Италии снова открылась для туристов, спустя более двух месяцев после закрытия в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на La Repubblica, первые посетители смогли появиться на площади Мираколи в Пизе и подняться на вершину знаменитой Пизанской башни.

«Это исторический момент», — отметил Пьерфранческо Пачини, глава администрации известной в мире достопримечательности.

Отмечается, что жёсткий карантин, обусловленный эпидемией коронавируса, продолжался в Италии около двух месяцев. Жертвами COVID-19 уже стали более 33 тысяч итальянцев. Правительство Италии сняло ограничения как на межрегиональные, так и на международные поездки в пределах Шенгенской зоны с 3 июня.

Болгария также открылась для туристов, но только из 29 стран, среди которых Украины пока нет, сообщает болгарский портал Vesti со ссылкой на Министерство туризма Болгарии.

В частности, на территорию республики с целью туризма без 14-дневного карантина через все пограничные переходы могут въехать туристы из Австрии, Нидерландов, Германии, Польши, Греции, Дании, Румынии, Эстонии, Словакии, Словении, Венгрии, Финляндии, Кипра, Франции, Латвии, Хорватии, Литвы, Чехии, Люксембурга, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии, Сан-Марино, Андорры, Монако, Ватикана, Сербии и Северной Македонии.

Отмечается, что список будет обновляться и дополняться в зависимости от развития эпидемической ситуации и решений правительства.

Кстати, в Болгарии, по данным worldometers.info, на утро 4 июня было зарегистрировано 2 585 больных COVID-19 и 147 летальных исходов.

Всего в мире насчитывается 6 575 177 заболевших от коронавируса и 388 060 умерших от этой болезни.