Фермеры оценили ущерб от засухи в Одесской области на сумму более 570 миллионов

Сельхозпроизводители Татарбунарского района Одесской области предоставили 235 актов о гибели посевов вследствие засухи, оценив сумму причинённого ущерба в 572 млн 399 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Татарбунарской районной госадминистрации.

«В райгосадминистрацию подано 235 актов обследования и списания погибших площадей посевов. Полные пакеты документов собрали 59 сельхозтоваропроизводителей на общую площадь 34 597 га, сумма причинённого ущерба составляет 572 399 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Как отметили в РГА, полученные от сельхозтоваропроизводителей материалы будут обобщены и предоставлены для экспертного заключения в Одесскую областную государственную администрацию. На основе определённого Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины пакета документов, фиксирующих убытки и подтверждающих факт стихийного бедствия, можно будет получить компенсацию из резервного фонда бюджета.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области из-за засухи погибла практически половина посевов озимых зерновых культур, хотя документально оформлена потеря лишь трети озимых. Структурные подразделения ОГА сформировали представление на выделение финансовой помощи пострадавшим в результате гибели урожая фермерам из Резервного фонда госбюджета Украины. Потери будут компенсированы из расчёта по 4,5 — 5 тыс. грн за гектар.