В Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи

В Ренийском районе Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за засухи.

По сообщению Ренийской районной государственной администрации, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Рени Одесской области признала чрезвычайной гибель посевов в своём районе.

В осенне–зимний период 2019-2020 годов в 36 хозяйствах района наблюдалось отсутствие осадков, что привело к массовой гибели на их территориях посевов сельхозкультур на площади 10 тысяч 020,1 гектара, — говорится в сообщении по итогам заседания.

Соответствующие документы, а именно акты обследования посевов озимых, будут направлены руководству Одесской области для принятия решений о помощи аграриям.

Анализируя ситуацию по всей области, руководитель Департамента аграрной политики Одесской облгосадминистрации Иван Петрив сказал, что «из-за неблагоприятных погодных условий на Одесчине окончательно потеряна половина посевов зерновых культур. Хотя документально оформлены меньшие объёмы — гибель озимых на площади 315 тысяч гектаров, в том числе 140 тысяч гектаров пшеницы, 100 тысяч — ячменя, 75 тысяч — рапса и т.д.», — отметил Петрив.

По его словам, всего аграрии области потратили на комплекс работ около 10 миллиардов гривен. Структурные подразделения ОГА сформировали представление на выделение финансовой помощи пострадавшим в результате гибели урожая фермерам из Резервного фонда госбюджета Украины. Потери будут компенсированы из расчёта по 4,5-5 тысяч гривен за гектар уничтоженных засухой посевов.

Петрив добавил, что после осадков в конце второй декады мая многие аграрии пересевают много угодий яровыми культурами. Однако значительные потери урожая-2020, особенно в южных районах Одесчины, неизбежны.

Как сообщала Одесса News, одесский народный депутат Татьяна Плачкова сказала, что засуха в стране создаёт угрозу продовольственного кризиса.