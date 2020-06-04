Что могут позволить себе жители Одесской области с 5 июня

Правительство с 5 июня решило пойти ещё на некоторые послабления карантина.

Как заявил в среду, 3 июня, на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, с 5 июня начнутся внутренние авиаперелёты, будет разрешено осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек, включая водителя (без учёта детей в возрасте до 14 лет).

С 5 июня также КМУ разрешит работу заведений общественного питания, в частности, приём посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Тогда же лицам старше 60 лет можно будет не соблюдать обязательства относительно самоизоляции, а также правительство разрешит проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 1,5 м².

Можно будет проводить аккредитацию образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удалённом режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

С 15 июня Шмыгаль предполагает открытие зарубежного авиасообщения.

Как сообщала Одесса News, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. С 11 мая начался первый этап ослабления карантина. При этом Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и заведениям бытового обслуживания населения. Второй этап смягчения карантинных мер начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин. С 1 июня возобновлены железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, межобластном сообщении и межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.