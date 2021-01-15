Что делать в Одессе в выходные карантинные дни 16-17 января

К сожалению, из-за карантинных ограничений музеи, театры и другие культурно-зрелищные заведения в Одессе закрыты, поэтому анонс выходных дней на этот раз будет не длинным.

Но выбор есть: подышать у моря свежим воздухом, прогулять на Думскую к новогодней ёлке, пока её ещё не разобрали, пройтись одесскими улицами и полюбоваться фасадами архитектурных зданий, ведь в ежедневной суете мы так редко замечаем их красоту. А можно с пультом руке лежать на диване перед экраном телевизора, или за компьютером и дистанционно посмотреть спектакли, послушать познавательные лекции и даже побывать на онлайн-фестивале кино.

16 января одесские историки и краеведы будут читать лекции об Одессе в режиме онлайн. Организатором проекта стало турагентство «Тудой-сюдой». Доктор исторических наук Андрей Красножон расскажет много интересного на тему «Приморский бульвар – место силы». Начало в 19:00. Оплата добровольная и посильная.



16 января Одесский муниципальный музей-квартира легендарного одесского музыканта Леонида Утёсова приглашает на онлайн-экскурсию. Обещают рассказать и показать много интересного о жизненном и творческом пути великого джазового гения. Начало в 15:00.

16 января онлайн-экскурсия пройдёт на страничке Дома Блещунова. Зрители увидят западноевропейскую ботаническую иллюстрацию из собрания музея. Заведующая выставками, иллюстратор Мария Апрятова познакомит с применением ботанической иллюстрации в декоре европейского фарфора девятнадцатого века. Зрители узнают об особенностях акварельной техники, воспроизведении растительных элементов в современной иллюстрации. Возьмите в руки пульт в 12 часов.

16 января бесплатная онлайн-экскурсия пройдёт в Одесском художественном музее. В 15 часов состоится экскурсия Юлии Богачевой «Маринисты и Иван Айвазовский».

16-17 января ежегодный фестиваль «Новое Британского кино» пройдёт в режиме онлайн. Лучшие новые фильмы Великобритании можно будет посмотреть на сайте фестиваля. Фильмы, правда, транслируются на языке оригинала, но на сайте есть возможность включить украинские субтитры.

16-24 января на странице Одесского театра музкомедии в Facebook покажут фолк-шоу бывшего художественного руководителя Музкомедии Алексея Якубова. Это будет попурри из различных номеров, оперетт и мюзиклов. Записи сделаны в 90-е годы прошлого века. Показы продлятся до 24 января. Начало в 20:00.

17 января одесских меломанов приглашают на онлайн-лекцию о панк-движении конца 70-х годов. Спикером выступит музыкант и журналист Александр Топилов. Лекция, правда, может содержать ненормативную лексику. Начало в 19:00.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская