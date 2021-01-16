Ищут кинологи, ищет полиция, ищут — не могут найти: кто в Одессе заминировал 185 детсадов

15 января в полицию поступили электронные письма о заминировании в Одессе 185 детских садиков. Поиски автора писем пока безуспешны.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что после поступления сообщения об угрозе взрывов по адресам 185 дошкольных детских учреждений Одессы были направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи. Всего для оперативной проверки якобы заминированных детсадов было привлечено 33 группы, в состав которых вошло около ста полицейских.

В результате осмотра территорий всех 185 объектов никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

«По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности расследуется уголовное производство по ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Выйти на след злоумышленника (ов) пока полиции не удалось: «сейчас полицейские проводят мероприятия для установления и привлечения к ответственности лица или лиц, причастных к указанному правонарушению», — резюмируется в полицейском сообщении.

Как сообщала Одесса News, 13 января в Одессе сотрудники полиции проверяли информацию о заминировании 26 учреждений дошкольного образования, а также суда и областной прокуратуры. Виновные в анонимных лжеминированиях не найдены.