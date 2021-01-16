С приходом Витренко в Минэнергетики в Украине не стало хватать электроэнергии

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил о дефиците электроэнергии в Украине.

Такое заявление он сделал в интервью медиакомпании Deutsche Welle.

«Сейчас у нас есть дефицит электроэнергии на рынке», — отметил Витренко.

По его словам, это связано с низкой выработкой энергии на солнечных и ветровых электростанциях из-за погодных условий. «У нас не хватает угля на складах и со следующего понедельника мы включаем газомазутные блоки, потому что наблюдается дефицит электроэнергии», — продолжил недавно назначенный и.о.министра.



Нехватку угля на складах он объяснил тем, что последний квартал 2020 года тепловые электростанции работали на пике мощностей, поскольку на ремонтах находились блоки атомных электростанций. По его словам, дефицит электроэнергии составляет тысячи мегаватт, который планируют покрыть за счёт включения газомазутных блоков.

«Я надеюсь, что мы пройдём следующую неделю без блэкаутов, (…) не будет веерных отключений электроэнергии», — сказал Витренко.

Он добавил, что Украина должна стать частью большой европейской энергосистемы, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем.

Как сообщала Одесса News, в планах Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разделение на поставку и транспортировку электричества для населения в платёжках.