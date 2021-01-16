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7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки

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7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за последние сутки.

Как сообщает Министр охраны здоровья Максим Степанов на своей странице в Facebook, за сутки заболели 245 детей и 369 медработников.

Также, согласно данных, представленных министром, за прошедшие сутки госпитализировано 2 083 человека; летальных случаев — 144; выздоровело 9 792 человека; проведено тестирований — 48 700 (в том числе методом ПЦР — 29 363, методом ИФА — 19 337).

Отмечается, что за всё время пандемии в Украине заболело 1 154 692 человека; выздоровело 857 183; летальных случаев — 20 686; проведено ПЦР-тестов — 5 934 439.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 821 случай;
  • Винницкая область — 228 случаев;
  • Волынская область — 204 случая;
  • Днепропетровская область — 586 случаев;
  • Донецкая область — 540 случаев;
  • Житомирская область — 200 случаев;
  • Закарпатская область — 147 случаев;
  • Запорожская область — 696 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 168 случаев;
  • Киевская область — 474 случая;
  • Кировоградская область — 92 случая;
  • Луганская область — 155 случаев;
  • Львовская область — 485 случаев;
  • Николаевская область — 409 случаев;
  • Одесская область — 325 случаев;
  • Полтавская область — 350 случаев;
  • Ривненская область — 243 случая;
  • Сумская область — 237 случаев;
  • Тернопольская область — 145 случаев;
  • Харьковская область — 285 случаев;
  • Херсонская область — 63 случая;
  • Хмельницкая область — 210 случаев;
  • Черкасская область — 323 случая;
  • Черновицкая область — 209 случаев;
  • Черниговская область — 134 случая.

Как сообщала Одесса News, в Украине за предыдущие сутки обнаружили 8 199 новых случаев COVID-19, умерли 166 человек.

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