7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки

7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за последние сутки.
Как сообщает Министр охраны здоровья Максим Степанов на своей странице в Facebook, за сутки заболели 245 детей и 369 медработников.
Также, согласно данных, представленных министром, за прошедшие сутки госпитализировано 2 083 человека; летальных случаев — 144; выздоровело 9 792 человека; проведено тестирований — 48 700 (в том числе методом ПЦР — 29 363, методом ИФА — 19 337).
Отмечается, что за всё время пандемии в Украине заболело 1 154 692 человека; выздоровело 857 183; летальных случаев — 20 686; проведено ПЦР-тестов — 5 934 439.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 821 случай;
- Винницкая область — 228 случаев;
- Волынская область — 204 случая;
- Днепропетровская область — 586 случаев;
- Донецкая область — 540 случаев;
- Житомирская область — 200 случаев;
- Закарпатская область — 147 случаев;
- Запорожская область — 696 случаев;
- Ивано-Франковская область — 168 случаев;
- Киевская область — 474 случая;
- Кировоградская область — 92 случая;
- Луганская область — 155 случаев;
- Львовская область — 485 случаев;
- Николаевская область — 409 случаев;
- Одесская область — 325 случаев;
- Полтавская область — 350 случаев;
- Ривненская область — 243 случая;
- Сумская область — 237 случаев;
- Тернопольская область — 145 случаев;
- Харьковская область — 285 случаев;
- Херсонская область — 63 случая;
- Хмельницкая область — 210 случаев;
- Черкасская область — 323 случая;
- Черновицкая область — 209 случаев;
- Черниговская область — 134 случая.
Как сообщала Одесса News, в Украине за предыдущие сутки обнаружили 8 199 новых случаев COVID-19, умерли 166 человек.