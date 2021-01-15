COVID-19 в Украине: за минувшие сутки 8 199 новых случаев, 166 — смертельных

В Украине за минувшие сутки обнаружили 8 199 новых случаев COVID-19, умерли 166 человек.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, отмечает министр, заболели 236 детей и 315 медработников.

«Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 152 человека; летальных случаев — 166; выздоровело — 10 328 человек; осуществлено тестирований за сутки — 49 596 (в том числе методом ПЦР — 30 225, методом ИФА — 19 371)», — говорится в информации.

Отмечается, что за всё время пандемии в Украине заболели 1 146 963 человека, выздоровели — 847 391, летальных случаев — 20 542; проведено ПЦР-тестов — 5 905 076.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Одесской (592) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 896 случаев;

Винницкая область — 209 случаев;

Волынская область — 127 случаев;

Днепропетровская область — 533 случая;

Донецкая область — 443 случая;

Житомирская область — 214 случаев;

Закарпатская область — 100 случаев;

Запорожская область — 629 случаев;

И вано-Франковская область — 173 случая;

Киевская область — 588 случаев;

Кировоградская область — 78 случаев;

Луганская область — 179 случаев;

Л ьвовская область — 525 случаев;

Н иколаевская область — 489 случаев;

Одесская область — 592 случая;

Полтавская область — 287 случаев;

Ривненская область — 242 случая;

Сумская область — 344 случая;

Тернопольская область — 191 случай;

Харьковская область — 310 случаев;

Херсонская область — 121 случай;

Хмельницкая область — 146 случаев;

Черкасская область — 281 случай;

Черновицкая область — 227 случаев;

Черниговская область — 275 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было лабораторно подтверждено 6 409 случаев заболевания и 195 — летальных.