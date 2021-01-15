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COVID-19 в Украине: за минувшие сутки 8 199 новых случаев, 166 — смертельных

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В Украине за минувшие сутки обнаружили 8 199 новых случаев COVID-19, умерли 166 человек.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, отмечает министр, заболели 236 детей и 315 медработников.

«Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 152 человека; летальных случаев — 166; выздоровело — 10 328 человек; осуществлено тестирований за сутки — 49 596 (в том числе методом ПЦР — 30 225, методом ИФА — 19 371)», — говорится в информации.

Отмечается, что за всё время пандемии в Украине заболели 1 146 963 человека, выздоровели — 847 391, летальных случаев — 20 542; проведено ПЦР-тестов — 5 905 076.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Одесской (592) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 896 случаев;
  • Винницкая область — 209 случаев;
  • Волынская область — 127 случаев;
  • Днепропетровская область — 533 случая;
  • Донецкая область — 443 случая;
  • Житомирская область — 214 случаев;
  • Закарпатская область — 100 случаев;
  • Запорожская область — 629 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 173 случая;
  • Киевская область — 588 случаев;
  • Кировоградская область — 78 случаев;
  • Луганская область — 179 случаев;
  • Львовская область — 525 случаев;
  • Николаевская область — 489 случаев;
  • Одесская область — 592 случая;
  • Полтавская область — 287 случаев;
  • Ривненская область — 242 случая;
  • Сумская область — 344 случая;
  • Тернопольская область — 191 случай;
  • Харьковская область — 310 случаев;
  • Херсонская область — 121 случай;
  • Хмельницкая область — 146 случаев;
  • Черкасская область — 281 случай;
  • Черновицкая область — 227 случаев;
  • Черниговская область — 275 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было лабораторно подтверждено 6 409 случаев заболевания  и 195 — летальных.

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