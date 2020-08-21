COVID-19 в Одессе: 117 новых случаев за последние сутки

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 21 августа в Одессе зарегистрированы 2 213 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 117 новых случаев заболевания.

По данным на 21 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 242 пациента с COVID-19. Из них 210 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 32 — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 36 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей в возрасте от 5 до 11 лет, все находятся на самоизоляции под наблюдением педиатров.

20 августа зарегистрирован летальный случай у жительницы Одессы (54 года), которая находилась на лечении в инфекционной больнице с тяжёлым течением COVID-19, двусторонней пневмонией и тяжёлыми сопутствующими сердечно-сосудистыми и эндокринологическими заболеваниями.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 22 одессита.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 717 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1 456 одесситов.

Как сообщала Одесса News, по данным на 21 августе в Одесской области 5578 (+170 за сутки) случаев заболевания, умерли 85 (+3).