ВОЗ серьёзно обеспокоен мутацией коронавируса

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ соберется на две недели раньше, в четверг, 14 января, чтобы обсудить мутации коронавируса из ЮАР и Великобритании, которые быстро распространились по меньшей мере в 50 странах и вызвали тревогу общества.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNA.

Отмечается, что, как правило, комитет собирается каждые три месяца, но в ВОЗ заявили, что генеральный директор Тедрос Гебреесус перенёс встречу «для рассмотрения вопросов, требующих срочного обсуждения».

«Обнаруженные в декабре новые штаммы вируса значительно заразнее, чем штамм, который появился в Китае в 2019 году, что заставляет многие страны вводить новые ограничения», — говорится в сообщении.

Комитет экспертов возглавляет француз Дидье Уссэн, его рекомендации будут опубликованы после заседания.

По данным Worldometers, в мире по состоянию на утро 14 января число больных COVID-19 составило 92 868 171. При этом 66 413 763 человека выздоровели, 1 988 967 пациентов умерли.

Наибольшее количество больных по-прежнему в США, Индии и Бразилии. На 17-м месте — Украина.

Как сообщала Одесса News, по мнению ВОЗ, мир не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году, поэтому жители некоторых стран всё ещё будут оставаться незащищёнными от этой болезни.