Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родились 128 малышей

За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы появились на свет 128 малышей — на 17 больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные девочки — на свет появились 66 маленьких одесситок и 62 юных одессита.

«Больше всего новорожденных на прошлой неделе увидели свет в городском роддоме №7 – 36 малышей», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские роддомы Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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