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Кто в Одессе 17 января останется без воды

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В связи с необходимостью ремонта на объектах системы водоснабжения некоторые потребители в Одессе 17 января будут лишены воды.

Об этом сообщает Филиал «Инфоксводоканал».

Обращается внимание жителей города, руководителей предприятий и организаций, что 17 января с 10:00 до 23:00 будет прекращено водоснабжение потребителям следующих улиц города:

  • Фонтанская дорога, 16-16/5,
  • Бригадная,
  • Судостроительная,
  • Штурвальная,
  • Мачтовая,
  • И. Франко.

Телефоны для справки: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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