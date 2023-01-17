Кто в Одессе 17 января останется без воды

В связи с необходимостью ремонта на объектах системы водоснабжения некоторые потребители в Одессе 17 января будут лишены воды.
Об этом сообщает Филиал «Инфоксводоканал».
Обращается внимание жителей города, руководителей предприятий и организаций, что 17 января с 10:00 до 23:00 будет прекращено водоснабжение потребителям следующих улиц города:
- Фонтанская дорога, 16-16/5,
- Бригадная,
- Судостроительная,
- Штурвальная,
- Мачтовая,
- И. Франко.
Телефоны для справки: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
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