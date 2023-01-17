Кто в Одессе 17 января останется без воды

В связи с необходимостью ремонта на объектах системы водоснабжения некоторые потребители в Одессе 17 января будут лишены воды.

Об этом сообщает Филиал «Инфоксводоканал».

Обращается внимание жителей города, руководителей предприятий и организаций, что 17 января с 10:00 до 23:00 будет прекращено водоснабжение потребителям следующих улиц города:

Фонтанская дорога, 16-16/5,

Бригадная,

Судостроительная,

Штурвальная,

Мачтовая,

И. Франко.

Телефоны для справки: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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