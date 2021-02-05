Кому в Одессе 6 февраля отключат свет

6 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Банный переулок: 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

6 фев. 17:00

6 фев. Дальницкая: 1, 2, 3, 5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

6 фев. 19:00

6 фев. Дальницкая: 1, 2, 3, 5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

6 фев. 17:00

6 фев. Михайловская улица: 17

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

6 фев. 19:00

6 фев. Михайловская улица: 17

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

6 фев. 17:00

6 фев. Мясоедовская ул.: 13, 20, 22, 24, 24/26, 26

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

6 фев. 17:00

6 фев. Прохоровская улица: 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 29, 29а, 30А, 31, 32, 33, 37, 50, 52, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75б, 77

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

6 фев. 17:00

6 фев. Степовая улица: 17, 17В, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 42/15

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

6 фев. 19:00

6 фев. Степовая улица: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17В, 18/20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 42/15

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

6 фев. 17:00

6 фев. Шевченко проспект: 10/1, 10/10, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 17, 17А, 17Б, 17в, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 21В, 23, 23А, 23Б, 23В, 25, 25А, 27, 27А, 27Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

6 фев. 19:00

6 фев.

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