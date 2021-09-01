Кому в Одессе 2 сентября отключат свет

2 сентября в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

2-й Куликовский переулок — 4А, 4в, 6, 7 — С 09:00 по 17:00

Академика Филатова улица — 62/2 — С 09:00 по 18:00

Балковская улица — 1, 7, 7А — С 09:00 по 18:00

Ицхака Рабина улица — 6, 10 — С 09:00 по 18:00

Маршала Малиновского улица — 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 9А, 1/1, 35/2, 65ком, 61/2, 47а, 53/1, 37, 41, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 551 — С 09:00 по 18:00

Новаторов улица — 13 — С 09:00 по 18:00

Пироговская улица — 27 — С 09:00 по 17:00

Пишоновская улица — 19, 21, 25, 26, 30, 22/1, 26/1, 26/2, 24/2, 30/1, 30В, 32, 32/1, 36Б, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 303 — С 09:00 по 18:00

Пишоновский переулок — 2, 4 — С 09:00 по 18:00

Путевая улица — 22, 49б, 24а, 26, 28, 30, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 24, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 37А — С 09:00 по 17:00

Светлый переулок — 1, 1Б, 2, 2А — С 06:00 по 22:00

Скидановская улица — 3, 5, 7 — С 09:00 по 18:00

Тенистая улица — 2а — С 06:00 по 22:00

Черняховского улица — 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13 — С 06:00 по 22:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» планирует до конца года завершить реконструкцию более 92 километров электрических линий.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod